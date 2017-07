Caixa abre novo programa de demissão para cortar 5.500 vagas

Cerca de quatro meses após encerrar um Programa de Demissão Voluntária (PDV), a Caixa Econômica Federal reabriu a iniciativa em caráter extraordinário, com expectativa de cortar 5.500 vagas. O prazo para aderir ao novo PDV começa hoje e vai até 14 de agosto.

O cronograma traçado pela Caixa prevê o desligamento efetivo dos que aderirem ao PDV entre o fim de julho e agosto. No programa finalizado em março deste ano, o banco registrou a adesão de aproximadamente 4.600 funcionários.

Estão habilitados a entrar no programa de demissão os aposentados — exceto por invalidez — pelo INSS até a data do desligamento, os aptos a se aposentar até 31/12/2017, os funcionários com no mínimo 15 anos de serviço na Caixa e os que têm adicional de incorporação de função de confiança em comissão gratificada até a data do desligamento.

Quem aderir à demissão voluntária receberá da Caixa um pagamento de caráter indenizatório equivalente a dez remunerações base, de uma só vez, no limite de R$ 500 mil. O banco oferece também a permanência no plano de saúde da empresa, mas coloca critérios a serem atendidos. Os funcionários que não se enquadrarem nas regras poderão continuar associado ao seguro por 24 meses.

Fonte: Extra