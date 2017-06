Caetano Veloso, Tom Zé e Baby do Brasil serão atrações do Festival de Inverno na Região Serrana

Parte da programação do Festival de Inverno na Região Serrana foi divulgada na tarde desta terça-feira (27) pelo Sesc. O evento será realizado simultaneamente em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo entre os dias 28 de julho e 6 de agosto.

Em Petrópolis, quem abre o festival é o cantor Caetano Veloso. Em Teresópolis, o cantor Tom Zé e, em Nova Friburgo, a cantora Baby do Brasil.

De acordo com o Sesc, a edição de 2017 vai homenagear os 50 anos do movimento tropicalista, com o tema Tropikaos – a Arte da Criação.