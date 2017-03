BR-495, que liga Teresópolis a Petrópolis, fica interditada até abril

A BR-495, que liga Teresópolis a Petrópolis foi totalmente interditada na manhã desta segunda-feira (27). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está executando obras de manutenção e restauração emergencial na rodovia. Entre os serviços, estão estão previstas a substituição estrutural (demolição e construção) de quatro pontes ao longo do segmento que representam risco aos usuários. A interdição acontecerá o dia 5 de abril. Logo depois, a pista será reaberta e fechada, novamente, de 17 de abril até 26 do mesmo mês e de 2 de maio até 11 de maio.

Confira as interdições

– Trecho interrompido 1:

Km 10,5 ao km 13,5 entre os dias 27/03 e 05/04, para reconstrução das pontos da mirante e ponte da curva.

– Trecho interrompido 2:

Km 15 ao 16,5 entre os dias 17/04 e 26/04, para reconstrução da ponte sobre o rio Jacó.

– Trecho interrompido 3:

Km 16,5 ao km 18 entre os dias 02/05 e 11/05, para reconstrução da ponte Córrego Açuzinho.

Rotas alternativas

Durante o tempo de interdição, o Dnit recomenda como rotas alternativas para acesso de Teresópolis às cidades de Petrópolis, Itaipava, Pedro do Rio, Areal, e vice versa, as rodovias a seguir:

– Descer a BR-116/RJ e acessar a rodovia BR-040/RJ ou a rodovia RJ-107,

– Descer a BR-116/RJ em direção a São José do Vale do Rio Preto e acessar a rodovia RJ-134, a rodovia BR-040/RJ ou a União Indústria.

Alteração de trajeto na linha Petrópolis x Teresópolis

O Detro informou que, devido à interdição da BR-495, a linha Petrópolis x Teresópolis, operada pela Viação Teresópolis, terá a seguinte alteração no trajeto:

Ida: Terminal Rodoviário de Teresópolis / BR-116 / BR-040 / Itaipava

Volta: Itaipava / BR-040 / BR-116 / Terminal Rodoviário de Teresópolis

O trajeto alternativo foi autorizado apenas para o período da interdição na BR-495. Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com a Ouvidoria do Detro, através do telefone (21) 3883-4141 ou pelo e pelo WhatsApp Fale Detro (21) 9-8596-8545. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 9h as 18h

Fonte: G1