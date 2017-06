BR-116 ficará em sistema de pare e siga no acesso a Teresópolis

A BR-116 ficará em sistema de pare e siga nesta terça-feira (20) até a quinta (22), no principal acesso a Teresópolis, entre os quilômetros 89 e 89,9 (Alto do Soberbo). A Avenida Rotariana também terá intervenção das 7h às 17h. A medida, segundo a concessionária que administra o trecho, a CRT, é para fazer a recuperação do pavimento em ambos os sentidos da pista, de forma alternada.

Segundo a CRT, durante este período, pode ocorrer também interrupções momentâneas do tráfego. A concessionária sugere que os usuários planejem os seus deslocamentos com antecedência em função de possíveis retenções ou, no caso da Avenida Rotariana, usem outros acessos ao centro da cidade, como o localizado próximo ao viaduto do Meudon (km-83).

O serviço terá início no trecho entre os quilômetros 89 e 89,9, inclusive no retorno, sentido Teresópolis-Rio, no primeiro acesso à cidade. A última etapa desse serviço será na Avenida Rotariana. O local com intervenção estará sinalizado e equipes da CRT atuarão na orientação dos motoristas.