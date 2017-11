BR-116, entre o Rio e Teresópolis, terá trechos em ‘pare e siga’ para a instalação de radares eletrônicos

Radares eletrônicos estão sendo instalados na BR-116, que liga o Rio de Janeiro a Teresópolis. As intervenções começaram nesta segunda-feira (27) e vão até o dia 13 de dezembro nos quilômetros 1,9 (Cortiço), 53,5 (São José do Vale do Rio Preto), 78,6 (Fonte Santa), 91,1 (Parada Santa), 101,2 (Monte Olivetti) e 104,4 (Guapimirim).