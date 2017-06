Beneficiários do Bolsa Família devem ir aos postos de saúde até sexta, dia 23, para pesagem e atualização de vacinas

As secretarias municipais de Desenvolvimento Social e de Saúde informam que os beneficiários do Programa Bolsa Família de Teresópolis têm até esta sexta-feira, dia 23 de junho, para procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência.

O objetivo é comprovar que estão cumprindo os requisitos de cuidados básicos, como acompanhamento de saúde e vacinação dos filhos. Quem não comparecer poderá ter o benefício bloqueado.

As famílias participantes do programa devem levar seus filhos de 0 a 7 anos ao posto de saúde para verificação de peso e altura. As gestantes e mulheres que estão amamentando, entre 14 a 44 anos, também devem comparecer. Todos precisam levar o cartão do Bolsa Família e a caderneta de vacinação.