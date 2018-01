Auditoria no Bolsa Família identifica R$ 1,3 bilhão pago indevidamente

Uma auditoria realizada pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU) identificou fraude em quase 346 mil cadastros do programa Bolsa Família. De acordo com a pasta, cerca de R$ 1,3 bilhão foi pago em benefícios indevidos.

“Os testes apontaram quase 346 mil famílias com fortes indícios de terem falseado a declaração da informação de renda no momento do cadastro – o que representa pagamentos indevidos de até R$ 1,3 bilhão para um período de dois anos”, conclui o relatório, divulgado na última quinta-feira (4).

De outubro do ano passado até agora, foram cancelados 4,7 milhões de pagamentos sob suspeita de irregularidades. Caso comprovada a fraude, os valores terão de ser devolvidos e a família ficará impedida de retornar ao programa pelo período de um ano.

Criado em 2003, o Bolsa Família tem como propósito auxiliar famílias com condições de extrema pobreza. Tem direito ao benefício a família com renda mensal entre R$ 85,01 e R$ 170, desde que tenham em sua composição crianças ou adolescentes até 17 anos.

Fonte: Governo do Brasil