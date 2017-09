Aplicativo Sine Fácil encaminha quase 80 mil pessoas à entrevistas de emprego

O aplicativo Sine Fácil lançado pelo Ministério do Trabalho já encaminhou 79,5 mil pessoas à entrevistas de emprego em todo o Brasil. A ferramenta, que foi lançada em maio deste ano, já soma mais de 433 mil instalações. Quem dá mais detalhes é o secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, Leonardo José Arantes.

“Desde que o sistema, que é o aplicativo, encontre uma vaga no mesmo perfil deste trabalhador, o sistema vai enviar um alerta dizendo se este trabalhador tem interesse ou não por esta vaga. Quando ele opta por querer pleitear esta vaga, ele já é marcado com o empregador uma entrevista de emprego. Já tem para ele a hora, o local, que ele vai se dirigir para fazer aquela entrevista de emprego.” Disse o secretário.

O estado com o maior número de encaminhamentos pelo Sine Fácil foi São Paulo, com 27,6 mil agendamentos, seguido do Paraná, com 10,4 mil, e Bahia, com 7,1 mil pessoas encaminhadas à entrevistas de emprego.

O aplicativo, que está disponível para o sistema Android e em breve para iOS, permite que pessoas acompanhem, em tempo real, as vagas e se candidatem quando houver interesse. Os interessados em acessar o programa, devem obter um código de acesso disponibilizado no portal Emprega Brasil e nas unidades de atendimento do Sine.

Para mais informações, acesse www.empregabrasil.mte.gov.br.

Fonte: Agência do Rádio