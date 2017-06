Anvisa proíbe venda de 13 lotes de anticoncepcional da Bayer

A

determinou nesta segunda-feira a suspensão da distribuição e venda de 13 lotes do medicamento Gynera, anticoncepcional fabricado pela Bayer.

Segundo o órgão, a decisão reforça uma medida da empresa, que havia estabelecido o recolhimento dos lotes que apresentaram resultados insatisfatórios em estudo do medicamento.

A resolução também exige o recolhimento de todos os lotes ainda disponíveis no mercado. A decisão, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, abrange os seguintes lotes:

Em nota, a Bayer informou que identificou mudança no perfil do estudo de estabilidade do Gynera, mas que isso não alterou a segurança e eficácia do medicamento.

“Embora tenha havido essa alteração no perfil do estudo de estabilidade, a eficácia e a segurança do contraceptivo não foram comprometidas. As concentrações dos hormônios no Gynera são suficientes para garantir a manutenção dos padrões de eficácia contraceptiva esperados pelo método”, diz o laboratório.

Segundo a Bayer, as usuárias devem continuar a utilização do Gynera até orientação médica. “As investigações sobre as alterações ocorridas no perfil do estudo de estabilidade do Gynera estão em andamento. Porém, sua produção e distribuição foram suspensas temporariamente.”