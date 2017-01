Agentes da saúde fazem operação contra a dengue em Teresópolis

Agentes da Secretaria de Saúde realizaram na última sexta-feira (20), uma operação em combate à dengue, no bairro São Pedro. Segundo a Prefeitura, a ação aconteceu na Praça dos Expedicionários, em frente ao Tiro de Guerra, e buscou conscientizar os moradores sobre a prevenção contra os focos do mosquito aedes aegypti. O próximo bairro a ser inspecionado será a Beira Linha na semana que vem, ainda sem dia divulgado pela Prefeitura.

Segundo a Prefeitura, uma equipe do Departamento de Higiene em Saúde Coletiva (DHSC) da Secretaria de Saúde vistoriou durante toda esta semana casas, terrenos baldios e obras inacabadas em São Pedro com a coleta de material para análise. A ação já aconteceu em várias outras localidades e seguirá até que todo o município seja vistoriado, de acordo com a Prefeitura.

“É muito bom ter esse trabalho porque, às vezes, já sabemos o que precisa ser feito, mas esquecemos e, com esse alerta que eles estão dando, ficamos mais atentos”, disse o porteiro Elber Pitter.

“Cada um tem que fazer a sua parte. É para benefício de todos. A funcionária da Secretaria de Saúde esteve na minha casa ontem (quinta-feira) e me orientou direitinho sobre os cuidados que eu devo ter”, destacou o aposentado José Vicente de Oliveira.

