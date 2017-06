Agências da Caixa na Região Serrana abrem neste sábado para saque de FGTS inativo

Agências da Caixa Econômica Federal (CEF), na Região Serrana do Rio, abrirão neste sábado (10) para a quarta etapa de saques de recursos de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). As agências de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis abrirão de 9h a 15h exclusivamente para o serviço.