Acidente entre carro e caminhões deixa dois gravemente feridos na RJ-130

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente envolvendo um carro e dois caminhões na tarde deste domingo (17) no km 33 da RJ-130, no bairro Vieira.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as duas vítimas, uma jovem de 20 anos e um homem, de 45, estavam no carro e foram levadas para o Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCT).