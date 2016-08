Ação em Teresópolis vai aplicar vacinas e fazer cadastros no SUS

Teresópolis realiza uma ação social na área de saúde nesta sexta-feira (26), das 13h às 17h, na Praça dos Expedicionários, no bairro de São Pedro. O objetivo é atualizar o esquema vacinal da população, além de dar orientações e promover outros serviços. A atividade marcará as comemorações pelo pelo Dia Nacional de Combate ao Fumo, lembrado em 29 de agosto, e pelo Dia Nacional da Saúde, celebrado no dia 5 de agosto.

Adolescentes de 9 a 13 anos poderão se imunizar contra o HPV (para prevenção do câncer de colo de útero) e a imunização de adultos será feita com a vacina triviral (sarampo, rubéola e caxumba), hepatite B e antitetânica.

Também haverá verificação de pressão arterial, medição do nível de glicose no sangue, avaliação da capacidade pulmonar e palestras para montagem de grupos de tratamento contra o fumo nas unidades de saúde.

O público contará ainda com orientações sobre hanseníase, DST, dengue, zika vírus e chikungunya e poderá fazer o cadastro do cartão SUS. Também haverá vacinação contra a raiva animal e cadastro para castração de cães e gatos.

A ação é coordenada equipes dos Postos de Saúde da Família do Rosário e do Perpétuo, em parceria com o Unifeso.

Fonte: G1 Região Serrana