Ação em Teresópolis realiza pesagem de beneficiários do Bolsa Família

Começa nesta segunda-feira (11), a pesagem e controle do cartão de vacina dos moradores do conjunto habitacional Parque Ermitage, em Teresópolis. A ação é para beneficiados pelo Programa Bolsa Família.

De acordo coma a coordenação do Cadastro Único (CadÚnico), o objetivo da pesagem é fazer o acompanhamento nutricional dos beneficiários. Mulheres com idade entre 14 e 44 anos, gestantes em todas as idades e crianças com até sete anos, que recebam o benefício, estão convocadas para realizar o acompanhamento de saúde.

Os beneficiários devem levar um documento de identificação, o cartão do Bolsa Família, cartões de vacina e as gestantes, o cartão de pré-natal. O acompanhamento é obrigatório, por determinação do Ministério do Desenvolvimento Social, para que as famílias continuem recebendo o benefício.