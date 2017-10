Para alertar a população sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama, o HSJ – Hospital São José, RJ, realizará em Teresópolis, no dia 29/10, a 4ª Caminhada contra o Câncer de Mama.

A caminhada terá início às 9h e partirá do Ginásio Pedro Jahara (Pedrão), ponto de concentração, onde os participantes irão retirar a camisa do evento. O percurso seguirá até a Praça Olímpica Luis de Camões, na Várzea, e será acompanhado por Trio Elétrico e banda do cantor Wenderson Rosa e convidados, como Hugo Rocha.