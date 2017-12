1ª Feira de mães empreendedoras acontece na Casa das Letras

Com o objetivo de incentivar o empreendedorismo materno, a valorização do trabalho local e a solidariedade, será realizada a 1ª Feira Mães à Obra. O evento é gratuito e acontece nos dias 16 e 17 de dezembro (sábado e domingo), das 9h às 18h, na Casa das Letras, no Alto, em Teresópolis.

Serão cerca de 23 expositores de diversos segmentos como moda, artesanato, artigos decorativos, moda pet, doces artesanais, quitutes caseiros, alimentação saudável e muito mais. Paralelamente à feira, serão realizadas algumas oficinas e atividades lúdicas tanto para crianças, quanto para adultos. Outra atração da feira será destinada ao mundo animal. Quem quiser adotar um bichinho de estimação a feira contará com um espaço para adoção.

“Nosso intuito é o de proporcionar um lugar de encontro e articulação de ideias, que favoreça um clima de trocas, acolhimento e cooperação. Dessa forma, contribuímos na construção de uma economia solidária e criativa valorizando os pequenos produtores locais, o que é feito à mão e damos visibilidade a um novo formato de produção que visa a ajuda mútua, a coletividade, a integração, o que se contrapõe ao modelo de competitividade, individualismo e produção em massa”, diz Juliana Rozante, idealizadora do evento.

A realização da feira é do grupo Mulheres de Teresópolis, grupo feminino de apoio mútuo criado em 2017, com apoio da Casa das Letras e N Pautas Comunicação.

Serviço:

1ª edição da Feira Mães à Obra

Local: Casa das Artes – R. Alfredo Rebelo Filho, 1100 – Alto, Teresópolis (o lado do edifício Jardins de Monet)

Data: 16 e 17 de dezembro de 2017

Horário: das 9h às 18h

Gratuito

Mais informações: maesaobra.info@gmail.com

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/1794452824185796/