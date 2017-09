Sine de Teresópolis divulga 24 oportunidades de emprego

O Sine de Teresópolis divulgou 24 oportunidades de emprego. Segundo informações da secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, as vagas são para diversas áreas de atuação e os interessados devem levar currículo de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h.

De acordo com a Prefeitura, as oportunidades são para as áreas de carregador de caminhão, vendedor externo, confeiteiro, cozinheiro de restaurante, auxiliar de linha de produção, galvanizador e soldador do ramo de bijuterias e garçonete.