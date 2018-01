Wet hair: o visual ‘cabelo molhado’ que está fazendo sucesso entre as famosas!

Oi, meninas! Não sei se vocês já repararam a nova tendência para cabelos entre as famosas, o Wet Hair, que nada mais é que deixar um efeito molhado nos cabelos.

O Wet Hair foi uma super tendência nos anos 80 e está bombando no mundo dos penteados e já é um dos mais escolhidos entre as celebridades nacionais e internacionais, a tendência não está fraca não!! O penteado é perfeito para criar looks que precisam daquele toque glamouroso e nos dias mais quentes do verão, ele se torna perfeito!!

Qual produto usar para dar o efeito molhado nos cabelos?

Você pode usar um mousse, pomadas, gel-sérum ou gel tradicional que, nesse caso, sempre opte pelos livres de álcool para não ressecar seus cabelos.

Como dar esse efeito molhado nos cabelos?

Primeiro faça o penteado da sua escolha, os mais usados são eles soltos e penteados para trás, coques e rabo de cavalo, feito o penteado, com as mãos aplique o produto que dará o efeito molhado em toda extensão do cabelo, evitando a raiz, dê uma leve “amassadinha” para dar um efeito ainda mais natural e finalize com um fixador em spray. Não parece tão difícil, né?!?

Quem pode usar o Wet Hair?

Qualquer mulher que goste dessa tendência, porém muito cuidado, pra usar o Wet Hair é preciso está muito bem maquiada pra não parecer realmente que acabamos de sair do banho ou da academia, aí não dá!!

Invista no penteado e também na make, sem contar no look de um modo geral. Outra dica é você investir nos acessórios, o penteado combina muito bem com os maxi brincos e colares, então, aposte nisso também!