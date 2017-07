Transparência no inverno?!? Tá na moda, sim!!

Mesmo com o frio congelante, típico da estação, a transparência ganhou espaço nessa época, claro que, combinadas com tecidos mais pesados e mais quentinhos pra gente não morrer de frio, né?!?

A transparência deixa qualquer produção muito moderna e sensual, não importa se usada de dia ou de noite, também não é nada difícil montar looks usando a transparência, claro, o bom senso nessa caso ajuda, nada de exageros pra não tornar o look vulgar, não queremos isso, né, meninas?!?

E a transparência no trabalho, pode? Pode sim! Neste caso, aposte em camisas transparentes, colocando uma regatinha fina por baixo e combine com calças, jeans ou até mesmo as de couro. Já à noite, numa baladinha por exemplo, invista em vestidos transparentes ou semitransparentes, de preferência de manga comprida ou gola alta, o look fica sexy, elegante e modernissímo!

Agora fique com umas dicas preciosa pra te ajudar na hora de usar a transparência

1 – Procure usar a transparência em áreas do corpo que você quer destacar e deixar coberto aquelas que você quer esconder.



2 – Se você mostrou em cima,use na parte de baixo peças mais comportadas, ou contrário.

3 – Se você gosta bastante da transparêcia e já está acostumada a usa-la, pode combina-la com peças de couro, como saia, botas ou jaquetas para montar um look mais rock and roll, um brilho também pode compor um look bem ousado.

Quem não gosta de uma transparência, né meninas, mais lembre-se: Use com equilíbrio!!