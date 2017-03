Transição Capilar: Assumir os cachos é tendência!

Assumir os cabelos crespos e os cachos tem sido uma forte tendência entre as famosas, a atriz Taís Araújo é super adepta ao método e algumas de nós, lindas, porém, um pouco menos famosas, temos mergulhado nessa tendência, deixando de lado a escravidão do alisamento, chapinha, escovas e afins.

A chamada transição Capilar é o tempo e o processo que o seu cabelo passa para largar de vez qualquer química de alisamento no cabelo, até ele chegar ao seu estado natural, aquele que as vezes nós nem nos lembramos como é! O processo é demorado e requer paciência e muita vontade de se livrar das químicas usadas durante praticamente uma vida né?!? Mais calma, o processo é demorado mais o resultado é compensador.

Ter os cabelos lisos é muito mais fácil e prático mais se você chegou à conclusão e quer se livrar das químicas e assumir seus cachinhos, olha essas dicas que com certeza irão te ajudar:

– Use a chapinha enquanto espera o cabelo crescer, ela será sua grande aliada no tempo de transição. Use um bom protetor térmico e aumente as hidratações nas madeixas, uma vez por semana está de bom tamanho.

– Você pode cachear os cabelos, usando bobes, coquinhos e até meia-calça. Na internet ensina vários truques legais para fazer cachinhos sem gastar dinheiro.

– O babyliss pode ser usado para cachear a parte do cabelo que está te dando mais trabalho. Use um leave-in termoativado para proteger os fios e faça o babyliss com os cabelos bem sequinhos.

– Penteados são bem vindos durante a transição, use a criatividade, compre alguns acessórios e arrase com as madeixas estilosas por aí!

– Se você for daquelas cheias de estilo e atitude, aposte nas tranças sintéticas, conhecida como Box braids, elas ajudaram muito na sua transição capilar, sem contar que mega estilosas, né?

Espero ter ajudado as meninas que estão dando adeus á química! Viva os cachos!!