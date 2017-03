Tendências Outono Inverno 2017: Veja o que vem por aí!

O verão está acabando e nas vitrines já podemos vê algumas novidades da coleção Outono Inverno 2017, aliás, não só nas vitrines, o MUNDO FEMININO desta semana, irá mostrar o que teremos de novidades e também o que continua da moda primavera verão para nova temporada, olha só:

1 – MILITARISMO

As referências militares chegam com força nesta estação, desde a cor, aquele verde dos uniformes até os brasões, que serão aplicados como patches (aqueles emblemas feitos em tecido ou bordados, geralmente costurados ou colados nas peças de roupas). Anotem aí, meninas, essa será “a tendência” da estação!

2 – PATCHES

Sim, elas continuam!! A tendência que bombou neste verão continua firme e forte na nova estação. As patches ficarão responsáveis de trazer irreverência ao look, deixando-o mais alegre, sem aquela cara dos looks tradicionais e sem vida do inverno de algum tempo atrás.

3 – VELUDO

O veludo é a cara do inverno, porém andou meio esquecido, nessa estação ele vem com tudo numa versão menos pesada, digamos assim. O veludo “molhado”, como é conhecido, é menos encorpado, dando mais movimento e caimento na roupa. Também promete ser um dos queridinhos da estação, vamos vê, né?

4 – OMBROS DE FORA

Mesmo com o frio típico da estação, os ombros continuam de fora, só que agora, nas mangas longas, ou seja, você verá várias peças com este recorte, macacões, blusas e até mesmo em vestidos, não irá faltar opções pra escolher.