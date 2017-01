Tendências Moda Praia

Oi, meninas! Prontas para a primeira dica do ano?!? Vamos lá!

Ano começando… os dias tem sido de muito calor e sol. Algumas de nós curtindo as férias, outras, não mais. Sempre dá pra dar aquela escapadinha e fugir para uma praia no fim de semana ou, quem sabe, curtir as belezas naturais da nossa cidade, são tantas cachoeiras lindas… Por isso, essa semana, vamos ficar por dentro da moda praia, as tendências de biquínis e maiôs pra você desfilar por ai enquanto se refresca, olha só:

– Biquínis ombro á ombro e frente única



Há muito tempo a moda praia não lançava peças tão diferentes, dois exemplos são os tops ombro a ombro e a frente única. Esses modelos são muito femininos e com uma pegada mais “romântica” e comportadinha. Caso você curta aquela marquinha mais sexy, esse modelo não será o ideal pra você, procure usá-lo como uma saída de praia, talvez.

– Modelos artesanais

Alguns anos atrás, os modelos feitos à mão, de crochê, fizeram sucesso nas praias do Brasil. Eram lindos

biquínis e maiôs produzidos artesanalmente que voltam com tudo em 2017. Peças em crochê e bordados

serão o ponto alto da moda praia. A dica é ficar de olho na transparência da peça.





– Maiôs super cavados

Os decotes profundos e a famosa ‘asa delta’ dos anos 80 voltam com tudo no que se diz respeito ao maiô. O modelo já conquistou até as famosas. Sabe aquela peça sem graça? Então, diga adeus a ela. A pegada agora é outra, mais sexy e cheio de detalhes, o maiô promete não enganar nem mais a mamãe!!!

E aí, meninas…já escolheram o seu modelo favorito? Escolha e bora arrasar nas areias ou na cachoeira, porque o calor tá demais!!

*Imagens da internet