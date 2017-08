Se inspire nos acessórios da Jeiza, da novela “A Força do Querer”

Se tem uma coisa que lança uma moda atrás da outra é a novela, os personagens que fazem parte da trama sempre vem trazendo alguma novidade no que diz respeito a moda e, a gente nem gosta, não é meninas?!?

Bom, com a novela “A Força do Querer” não seria diferente, a trama está fazendo um grande sucesso e inspirando a mulherada, por isso, essa semana vamos falar um pouquinho do estilo da Jeiza, a policial linha dura que mesmo atuando numa área normalmente masculina, não deixa a sua feminilidade de lado e usa e muitos acessórios super delicados e que dão um toque especial nos looks usados por ela, olha só:

A Jeiza, personagem interpretada pela atriz Paolla Oliveira, tem usado em suas cenas, até mesmo naquelas com mais ação, vários brincos que acabam chamando atenção mesmo sendo pequenos e delicados, são as mini argolinhas que acabam sendo um coringa (no quesito acessório) pra qualquer look, as argolinhas podem ser usadas em qualquer furo da orelha, a Jeiza por exemplo, tem três furos e na maioria das vezes, usa as argolas em todas elas e, quando ela está uniformizada de policial, onde os cabelos precisam está presos, as argolinhas se destacam ainda mais, então meninas, fica a dica, se você quer mostrar um pouco mais as argolinhas, opte por penteados com cabelo preso, como um rabo de cavalo, um coque e etc.

Meninas, eu ameiii essas argolinhas, elas são super fofas e delicadas e se você quer algo discreto para usar, aposte nessa tendência, faça como a Jeiza!