Oxford: A inspiração masculina que caiu no gosto feminino!

Pois é meninas, como o título já diz, mais uma peça geralmente usada pelos homens, cai no gosto da mulherada, desta vez estou falando do Oxford, modelo de sapato que ganhou formas mais femininas e virou uma super tendência entre a mulherada.



O modelo é todo inspirado nos calçados masculinos e, geralmente são ajustados com cadarços, porém, já existem várias versões diferentes que vem ganhando as vitrines da cidade e o nosso guarda roupas também, com salto, sem salto, com ou sem cadarços, com desenhos ou sem desenhos, enfim, opções pra você escolher não irá faltar!

E como usar o Oxford?

Pode até parecer mais, não é nada difícil combinar um look com o Oxford, apesar do modelo ser formal e retrô, é também um modelo muito estiloso, ou seja, só vem pra somar com a sua produção, você pode combina-lo com uma calça jeans mais ajustada no corpo (modelo skinny), podendo dobrar e deixar o tornozelo à mostra, pra que o sapato fique mais aparente, com saia, pra um look mais romântico, com vestido, com shorts, infinitas possibilidades de montar looks lindos usando o Oxford, você pode se inspirar em várias dicas na internet, na dúvida, a gente copia os looks de lá!!!

E aí, meninas, gostaram? Usariam esse modelo? Eu estou in love com esse sapatinho!!