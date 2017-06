Mom Jeans: Tendência dos anos 90 volta com tudo nesse ano

Mais uma peça que fez sucesso há alguns bons anos atrás, volta com tudo e promete ganhar as vitrines da cidade, o MOM JEANS ou, o jeans da mãe, por nome talvez você não se lembre mais vai saber bem qual é agora, olha ai!

O Mom Jeans é aquele jeans cintura bem alta e de corte reto usado nos anos 90, na época, na parte lateral da calça, se usava uma listras e desenhos, com vários botões na frente, lembraram?!? Nossa, como usamos essa calça, era um sucesso só! Pois bem, as queridinhas voltaram repaginadas e prometem ser uma super tendência, isso porque ela é cheia de vantagens, uma delas é o conforto, pois a modelagem não marca os quadris, o comprimento ideal para ser usado é no tornozelo, caso ela esteja maior, vale fazer aquela dobrinha pra deixar no comprimento ideal, fica super estilosa!

São várias as maneiras de usar e combinar o jeans: com salto, com tênis, com bota…tudo vai depender do seu estilo, do que você gosta. E aí, meninas, vale o investimento? Será que essa moda voltar a pegar? Vamos aguardar, né?!?