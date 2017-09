MODA: AS FRANJAS VOLTARAM!

Há mais ou menos uns 3 anos atrás, as franjas invadiram o cenário da moda feminina e foi uma grande explosão de sucesso mas, ao passar desse tempo, elas foram ficando mais tímidas no guarda roupas feminino, porém, como tudo que é bom a gente repete, as franjas voltam com tudo a partir desse inverno e prometem invadir a coleção primavera-verão também.

As franjas são usadas como aquele detalhe que faz toda diferença no look, mesmo que você seja mais discreta ao montar o look, as franjas irão dar aquela vida à sua produção, sem ser algo chamativo, então, dá pra todo mundo usar pois se adapta muito bem a qualquer estilo, bora ver algumas dicas de onde podemos usar as franjinhas?!? Acompanhem aí:

SAIAS

As saias com franjas são uma ótima opção pra quem gosta de um look mais sensual e moderno,as versões midi ou mais curtinhas são as mais indicadas.

COLETES

A peça que é aposta para os dias menos frios, o colete deixa de ser uma peça básica ao receber as franjas e cai como uma luva pra quem curte o estilo boho (uma mistura de hippie, vintage, romântico e punk).

SAPATOS

Ah, esse sem dúvidas é o meu preferido! Chic, moderno e sexy, defino assim as franjas nos sapatos, perfeita pra qualquer look e em qualquer ocasião.

BOLSAS

As bolsas são ótimas para as aplicações com franjas, o acessório dará um charme a mais no look sem deixar o visual carregado e sem atrapalhar o resultado final. Escolha um modelo que mais se encaixa no seu estilo e arrase com as franjinhas!