Mistura de colares é tendência no mundo dos acessórios

Essa é uma ótima dica para deixar seus looks ainda mais estilosos, a aposta na mistura de colares, é uma tendência que já ganhou um super espaço no cenário da moda, conquistando as mulheres antenadas de plantão, a mistura e combinações de vários tipos e tamanhos de colares garante um visual moderno e despojado no visual, por isso, também caiu no gosto do nosso MUNDO FEMININO!

A forma mais usada da mistura é combinar aqueles colares mais curtinhos e coladinhos no pescoço (conhecidos como chocker) com os colares mais compridos, eles vão valorizar o seu decote dando aquele charme a mais na produção.

Usar a mistura prata e dourado também está valendo, viu?!? Essa mistura é menos informal, para um look mais despojado é bem válido, agora se sua produção for mais formal e pedir aquela elegância, use os colares da mesma cor!

Meninas, a tendência é linda e super delicada, se você é daquelas que gosta de usar um bom decote, essa combinação é pra você, procure as peças que são do seu gosto, faça as combinações que mais te agrada e arrase por aí!