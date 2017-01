Mini tatuagens: Mais uma tendência para 2017

Algumas mulheres não gostam ou por medo de sentir muita dor, não são adeptas da tatuagem, porém, isso vem mudando com o passar do tempo e, a mulherada tem se jogado com força nessa arte.

Essa semana, a coluna MUNDO FEMININO, irá dar aquele empurrãozinho pra você que tem muita vontade de fazer uma tattoo mais tem medo, a dica é seguir a tendência das mini tatuagens, que nada mais é que, pequenas e delicadas tatuagens que são rápidas de fazer, por isso acabam doendo menos e, se forem simples, você ainda paga o valor mínimo de cada estúdio ou tatuador.

O legal da tatuagem é escolher algum desenho que tenha haver com seu momento, que tenha um significado especial e que você não irá se arrepender no futuro, pensar mil vezes antes de fazer também é válido e caso seja menor de 18 anos, nada feito se não tiver autorização dos pais. Bom, se você tem certeza do que quer mais ainda não sabe que desenho fazer, separamos uma galeria com algumas ideias bem legais pra você se inspirar!