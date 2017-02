Looks metalizados: Tá na moda!

O metalizado usado nos tênis e sapatos que vieram com tudo para este verão, invade e promete ser o mesmo sucesso mais agora, nas roupas.

O metalizado geralmente usado em looks de festas de casamento ou nas festas de finais de ano promete ser sucesso no dia a dia, basta apenas saber montar a produção usando aquelas peças mais básicas como shorts ou saias, vale também usar um vestido metalizado, porém, neste caso, eu sugiro como um look noturno, pra balada por exemplo.

Se essa tendência ganhou seu coração e você já quer um look metalizado pra chamar de seu, a dica é, combine a peça metalizada com uma cor mais básica, por exemplo, uma saia metalizada com uma blusa branca fica super moderno e você ainda pode arrematá-la com um tênis branco que também é outra forte tendência deste verão e já mostramos aqui pra vocês.

O legal dessas tendências é que tendo criatividade e bom senso, dá pra montar looks super estilosos e modernos, são tantas tendências lançadas e cada coisa tão linda que ultimamente não tem sido uma tarefa tão difícil escolher o look do dia.

E aí meninas, será que essa moda metalizada pega de vez?!?