Look natalino: Como escolher?

Chegam as festas de final do ano e nós mulheres, estamos á todo vapor para escolher o melhor look para esses momentos. O MUNDO FEMININO desta semana vai ajudar você á escolher o look que mais combina com o tipo de festa que você irá participar, são várias idéias, olha só:

Para uma festa mais informal, opte por um look leve, vestidos curtinhos, shorts com uma blusinha estilosa e arremate com uma sapatilha ou rasteirinha bem fashion.

Agora se a festa for aquela mais fechada, chique e formal opte sempre pelo clássico, um longo e um salto sempre cai bem nessa ocasião, aposte nos detalhes, na maquiagem e nos acessórios, eles farão toda a diferença ao look.

Quanto ás cores meninas, escolham as que serão apostas para a estação, os tons de rosa quartz e as famosas candy colors são uma ótima pedida, porém, o verde, vermelho e o brilho dos paetês não são descartados não, heim!

Bom meninas, arrasem nesse natal, fiquem lindas e usem bastante as dicas do MUNDO FEMININO no look de vocês, nós adoramos quando isso acontece!

Muita luz e um Feliz Natal!