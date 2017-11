EAR HOOK A MAIS NOVA TENDÊNCIA DOS ACESSÓRIOS

O ear hook que significa “gancho de orelha”, é um dos acessórios que estão super em alta nessa temporada, com o seu formato que parece um ganchinho, o ear hook pode ser encontrado em diversos tamanhos, formatos e estilos, do mais simples ao mais sofisticado com pedrarias e bastante brilho!

O acessório já virou o queridinho das celebridades, é aquele toque final que muda qualquer look dando um “ar” atual e cheio de estilo, se você gosta de acessórios diferentes, invista num ear hook, a garantia de sucesso na produção é certa!

Aí você me pergunta: Como posso usar o ear hook? Fácil, meninas! Sem segredos! Vai depender se você o quer como destaque em sua orelha ou não! O ideal é usa-lo no primeiro e segundo furo, a mistura de acessórios é válida mas, na minha opinião, deixa-lo como destaque, combinando com brincos menores, aquele de uma pedrinha só, por exemplo, fica muito feminino e super delicado!

Confesso que já me rendi a essa fofura e pra quem gosta de coisas diferentes, vale o investimento! Tô apaixonada, meninas!