Cut Out Boots: Tá na moda!

Me digam meninas, já ouviram falar das Cut Out Boots?!? Não?!? Então vamos conhece-las agora, olha só:

As Cut Out Boots é um modelo de botas um tanto quanto diferentes, se

trata de botas com alguns recortes vazados, mesmo estando em pleno inverno e por se tratarem de botas (que geralmente são bem fechadinhas), elas prometem ser sucesso nessa estação.

As Cut Out Boots são muito estilosas e ficam muito bem na maioria dos looks de inverno e apesar do modelo ainda está bem tímido, eu aposto que será uma grande tendência, daquelas que vão chegando aos poucos e quando você vê vira aquela febre?!?

Eu, particularmente, achei essa botinha maravilhosa, foge um pouco dos modelos tradicionais e é super moderna e claro que, nos dias chuvosos talvez seja um “problema” usa-la mas, temos dias frios e sem chuva né ?!? Podemos investir nesse modelinho sem medo!!!

E aí meninas, pra vocês, sim ou não para essa tendência?