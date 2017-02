Corte de cabelo: As principais tendências para o Verão

Em cada nova estação do ano várias tendências são lançadas, seja na moda ou na aparência, no Verão deste ano, claro que não será diferente, as tendências no que se diz respeito aos cortes de cabelos, já foram lançadas e muitas mulheres já aprovaram e adotaram as mudanças nas madeixas, olha só o que vem por aí:

Corte Assimétrico:

Esse corte é feito em camadas e com as laterais mais compridas que o restante dos fios. Corte prático e muito moderno.

Pixie Cut

Esse corte é pra quem quer realmente uma mudança, no estilo Joãozinho, o Pixie Cut promete ser um dos

cortes mais pedidos em 2017, muitas famosas adoram o estilo e fazem o maior sucesso.

Long Bob

Esse corte já vem desde o ano passado e continua firme e forte para esse ano. O corte deixa o visual mais romântico e o comprimento sempre acima dos ombros.

Corte Reto

Se você não abre mão de ter as madeixas compridas, aposte no corte reto, o ideal é que eles tenham o comprimento abaixo do busto, com leves camadas para que fique com menos volume.

E aí, meninas?!? Vamos aproveitar as tendências e mudar o visual?