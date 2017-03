Conheça o Blob Hair, o novo corte para as loiras que já é tendência em 2017

Conhecido também como Blonde Long Bob, o corte, assim como o famoso Long Bob, é na altura dos ombros e com a parte da frente alongada, o diferencial fica por conta da cor. A tendência lançada especialmente para as loiras valoriza os tons usados para clarear os cabelos, reavivando a cor, pois as mechas são colocadas em alguns pontos específicos que ajudam a “acender” o visual, realçando o corte.

O mais legal desse corte é que ele não dá trabalho, pois, quanto mais natural e despojado ele tiver, mais moderno e estiloso ele ficará e isso depende da finalização que pode ser feito “amassando” os cabelos com as mãos ou com o uso do babyliss.