COMO SE PROTEGER DO SOL NO VERÃO

Olá, meninas! Aproveitando bastante as dicas do MUNDO FEMININO? Espero que sim!

Bom, essa semana, o assunto não será moda e sim será proteção, o sol está castigante, o verão 2017 promete ser bem quente e claro, queremos aproveita – lo bastante, mas antes de sair por aí nos expondo ao sol, devemos tomar alguns cuidados para que a diversão não acabe mal, vamos lá!

– Evite o sol entre 10h:00 e 16h:00, esse período o sol fica muito mais forte, podendo queimar sua pele.

– Utilize um bom protetor solar, com fator de no mínimo 30 de proteção, para o corpo e no rosto também, em caso de dia nublado, continue aplicando o protetor, o mormaço também queima!

– Reaplique o protetor solar de 2 em 2 horas e cada vez que entrar na água.

– Beba bastante água. A pele quando exposta ao sol, resseca e precisa ser reidratada, é como se a pele sentisse sede, entende? A água é a maior responsável por devolver essa hidratação à pele então, beba no mínimo, 2 litros de água por dia.

– Use bastante hidratante corporal, eles ajudam a recuperar a hidratação da pele, tira o ressecamento e se ele for composto com ingredientes calmantes, amenizam a ardência em caso de queimaduras solares.

– Após exposição solar, tome banho frio. A água fria acalmará a pele, amenizando os efeitos do sol.

– Use bonés, viseiras e óculos escuros para uma maior proteção com o rosto e também com o couro cabeludo.

– Se o sol estiver muito forte, evite o uso de bronzeadores. Tenha cuidado com sua pele!

Bom, meninas, essas são algumas de muitas dicas que podemos aproveitar para nos proteger do sol, curta bastante o verão mais não se esqueçam, o sol é ótimo mais em excesso pode trazer vários danos á sua saúde. Cuide-se!