Como cuidar dos cabelos loiros no Verão

Quem tem cabelos loiros sabe o quanto é difícil de cuidar, eles necessitam de uma atenção especial e de cuidados diários que requer tempo e paciência, isso porque eles tendem a ser ressecados e por isso mais frágeis, muita das vezes por causa do uso de descolorantes e tinturas. No verão todo esse cuidado deve ser redobrado, a água do mar, da piscina e até mesmo o sol, ressecam as madeixas loiras e podem até manchar, por isso, essa semana, separei algumas dicas para as loiras de plantão aproveitarem o verão e continuarem com os cabelos bem tratados, olha só:

Antes de entrar no mar ou piscina

Evite usar óleos (principalmente o óleo de coco), e ir para o sol, no caso dos cabelos coloridos, isso poderá mudar o tom da cor e ainda pode ressecar os fios.

A dica é aplicar bastante leave-in (creme sem enxágue) nos fios, antes de entrar no mar ou na piscina e prendê-los fazendo um coque na hora de entrar na água.

Escolha um leave-in próprio para serem usados no verão, alguns são bem completos, tendo em sua composição o filtro solar, uma maravilha!

Depois

Lave bem os cabelos com seu shampoo preferido e aplique uma máscara de hidratação nos fios, de preferência com alto poder de hidratação, deixe agir conforme o tempo estipulado pelo fabricante e enxágue bem. Se quiser, você pode aplicar uma pequena quantidade do leave-in novamente e secá-los como de costume.

Mesmo depois de ter tomado esses cuidados, os cabelos ficaram verdes por causa da piscina? Calma! Olha essa dica extra:

Aplique leite nos cabelos para clarear a cor verde, deixe agir por 15 minutos e enxágue. Caso continue verde, repita o processo.

Prontinho loiras, após esses cuidados vocês poderão curtir o verão sem medo!