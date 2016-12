Colete Jeans: Mais uma aposta para o verão

O colete começou como tendência no inverno mais, diferente das últimas temporadas, ele vem com tudo para o verão também. Peça curinga no guarda roupas, o colete jeans chega repaginado para 2017, olha só:

O colete jeans veio pra tomar o lugar do blazer, mais despojado e estiloso, ele permite várias combinações, tornando o look mais jovem e moderno, o colete pode ser usado com saias, vestidos, calças, shorts e etc, não é nada difícil de montar um look com ele, basta usar a criatividade e abusar do estilo.

Os modelos para a nova temporada são dos mais variados, tem o curtinho, o alongado, com aplicações, sem aplicações, são várias opções para escolher e se jogar nessa tendência. Veja algumas idéias de look que separei pra vocês:

Esse verão está de parabéns, não é, meninas? São tantas tendências que deixam a gente com vontade de viver no shopping! Até a próxima!!