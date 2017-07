CINCO MODELOS DE BOLSAS PARA VOCÊ APOSTAR E VALORIZAR O LOOK

Que mulher no mundo não adora uma bolsa?!? Nenhuma, não é, meninas?!? Bolsa é aquele acessório que nós, mulheres, compramos mesmo sem está precisando, basta passar por uma vitrine repleta de novidades que, entramos e adquirimos mais uma! Então, para ficarmos por dentro da moda, o MUNDO FEMININO traz 5 modelinhos que estão bombando neste ano, olha só:

Redonda

Com alças curtinha ou longas, as bolsa redondas são para as moderninhas, traz um “ar” mais romântico e ao mesmo tempo clássico ao look.

Flap Bag

Modelo super clássico, as flap bags são aquelas quadradas ou retangulares que abotoam na frente, lindas e super sofisticadas, deixam o look superelegante e sofisticado. In love nesse modelinho!!

Microbolsas

São bolsas dos modelos que você mais gosta só que em versão micro, bolsa sacola, das quadradinhas, das redondinhas, enfim, todas em versão micro, pra usar naquele dia que você não precisa levar o mundo na bolsa!!

Formatos diferentes

Essa é a parte irreverente da tendência, bolsas com formatos divertidos para as mulheres que adoram ser mais ousadas e saem facilmente daquele visual básico. Traz leveza, irreverencia e ousadia ao look, super fofinho também, não acham?

Aplicações com patches

As patches tem sido uma super tendência nesta temporada, geralmente vemos as aplicações em jaquetas e calças, agora, elas dão o “ar da graça” também nas bolsas, quebrando a formalidade até dos modelos mais clássicos e, o legal das patches é que se for autocolante, dá pra tirar caso você enjoe, legal, né?!?

Já escolheram uma favorita? Difícil não é, meninas?!?