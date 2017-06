Camisa Xadrez volta com tudo nessa estação!

A camisa xadrex é uma peça que sempre dá as caras na moda, ás vezes, de uma forma mais discreta e outras vem com força total mas, a verdade é que, o xadrez nunca sai de moda e dá pra fazer altas produções com a estampa.

As formas de usar e combinar a camisa xadrez são as mais diversas, tudo vai depender do seu estilo, funciona bem no ambiente de trabalho e também no dia a dia, basta escolher as peças certas para cada ambiente, num look mais casual, vale combinar com um jenas rasgadinho, já no ambiente de trabalho, você pode usar a camisa xadrez com uma calça e sapatos mais formais ou até por baixo de uma suéter, fica lindo e bem elegante, agora, se você é daquelas com a pegada mais moderna, um estilo mais rock and roll, pode e deve montar uma produção finalizando com a camissa jeans amarrada na cintura, fica bem moderno e super estiloso!

Para a época fria que estamos, vale apostar na camisa xadrez flanelada que é mais quentinha e mais confortável também, já quanto as cores, vermelho ou azul, preto e branco são os mais usados e também os mais fáceis de montar boas combinações.

Pra quem gosta, vale e muito a pena comprar a camisa xadrez, é muito estiloso e promete te deixar super dentro das tendências outono-inverno, vale apostar!