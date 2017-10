Calçados: Confira as apostas para o verão

Já conhecemos um pouco do que virá por aí na moda primavera verão em matéria de vestuário, essa semana, iremos conhecer as tendências de calçados pra próxima temporada e, já adianto que as novidades não ficaram só nas roupas não, muita novidade vem por aí para os nossos pezinhos, confira:

Tênis

Mesmo nos dias mais quentes, os tênis continuam pra nova temporada, com ou sem cadarços, os tênis vem com uma mistura bem legal entre o brilho e o camurça por exemplo, numa pegada mais fashion e retrô. Vale apostar nos tênis pra aquele passeio no finalzinho da tarde!

Chinelos de uma tira só

Os modelos de chinelos com uma tira só será uma super tendência para o verão, a versão dele mais sofisticada com pedrarias, brilho, pérolas, franjas ou dele mais simples, prometem ser o “hit” da estação, a combinação do conforto e a tendência chic dos adornos serão a aposta sofisticada da versão, vale a pena adquirir esse chinelinho, meninas!

Mules

A novidade fica por conta das mules, tendência vista há algum tempo atrás, as mules voltam depois de bastante tempo esquecidas pela moda, desta vez, a versão vem sem salto, o que deixa o calçado ainda mais confortável, as combinações com pedrarias, metal e camurça são uma ótima opção na hora da escolha do seu modelinho!

Bordado Floral

Os calçados com aplicação em Bordado Floral estarão em alta também, o bordado ganhou destaque nas roupas e aos poucos vem passando para os calçados, o detalhe valoriza a peça e dá aquele toque super feminino á toda produção. Uma super aposta que com certeza valorizará seu look.

Não sei vocês meninas mas, eu estou apaixonada pelas novidades que vem vindo aí e, como elas não param, na próxima edição falaremos mais um pouquinho delas, te espero aqui!!