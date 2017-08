Calça Pantacourt: Tá na moda!

As calças pantacourts já podem ser consideradas uma peça super coringa no guarda roupas feminino, ela tem um cumprimento conhecido como midi, que não é nem curto e nem comprido, é super moderna elegante e confortável, perfeitas para looks de trabalho.

A peça pode ser combinada com camisas, sapatos sociais com ou sem salto e, para dias mais frios, você pode usa-la com uma blusa ou

casaquinho de tricot ou um blazer.

No verão ela continua, você pode combina-la com cropped, uma camisetinha e nos pés, uma sandália com ou sem salto também. Tá vendo porque a peça é um coringa?!? Promete está em todas as estações!

O uso da pantacourt ainda está um pouco “devagar”, não são todas as mulheres que gostam desse modelo mas, sinceramente? Ela tem tudo pra chegar chegando no seu guarda roupa, a peça é super moderna e se você for daquelas ligadas na moda, com certeza vai acabar se entregando a essa tendência!

E aí, prontas para arrasar num look com calça pantacourt?