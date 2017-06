Calça Cirre: É tendência

Mais uma tendência para o inverno, a calça cirre preta, ganhou um espaço no guarda roupas feminino, ela foi chegando aos poucos e hoje é considerada uma das peças mais estilosas da estação.

A calça cirre é aquela com um tecido brilhante que imita o couro, primeiro, a calça ganhou maior espaço nos looks de academia por serem extremamente confortáveis e estilosas mas, o sucesso foi tanto que, a calça cirre foi parar nos looks do dia a dia, compondo produções elegantes e cheias de estilo.

Como Usar?

A calça cirre é super versátil, a cor preta que é a mais usada é ótima para montar looks sem nenhuma dificuldade, no dia a dia, você pode usa-la com uma sapatilha, uma blusa mais neutra e arrematar com um blazer ou um casaquinho, fica lindo!

Já a noite, você pode dar uma caprichada e montar um look mais sensual se quiser, aposte nos acessórios e nos saltos mais altos, eles darão um “ar” mais elegante no look, puro poder!!!

Usar a calça cirre não tem mistério, basta adapta-la ao seu gosto pessoal, montar uma produção confortável, com certeza será sucesso!!!