BODY FEMININO: MAIS UMA TENDÊNCIA PARA O VERÃO

Não é novidade que o verão chegou com tudo trazendo várias tendências que não tem como deixar de comprar, as novidades não param e não falta assunto pra gente pôr em dia por aqui no nosso “Mundo Feminino”. Essa semana vamos conhecer um pouco mais do Body feminino, a peça inspirada nos maiôs que já é um dos queridinhos da estação, ótimo para criar looks do dia-a-dia e até os mais clássicos.