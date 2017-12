BLURRED LIPS: EFEITO “BORRADO” NO BATOM É TENDÊNCIA PARA O VERÃO

Sabe aqueles lábios bem contornados com lápis que sempre foram sucesso na hora da make? Então, vamos esquece-los nesta temporada porque a moda agora é passar o batom deixando um efeito borrado, o Blurred Lips, a tendência que promete ganhar espaço no mundo da make, deixando os lábios com um efeito levemente sexy.

A cor mais usada para criar todo esse efeito é o vermelho, porque imita o efeito deixado no batom depois de um beijão, que diferente não é?!? Outras cores também podem ser usadas, quanto mais escuras, mais se percebe o efeito, as cores da moda verão, por exemplo, como os tons de cereja, vinho, rosa e laranja são uma ótima pedida!

Gostou da ideia e quer saber como fazer o efeito nos seus lábios? É tão fácil que você pode experimentar agora!! Pegue o batom da sua escolha, aplique no centro dos seus lábios e com seu dedo espalhe o batom dando leves batidinhas, até preencher os lábios e também fora deles, bem pouquinho, só mesmo pra dá o efeito desejado, se quiser um efeito molhadinho, use gloss!

Diferente né meninas?!? E aí, será que essa moda vai pegar???