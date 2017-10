As principais tendências primavera verão 2018

O inverno nem acabou e cá estamos nós “falando” das novas tendências que vem por aí, já na próxima estação, trata-se da estação mais esperada do ano, a estação das cores, do calor, praia, sol, trata-se da primavera e do verão!!

A estação promete bombar de novidades e nos deixar cada vez mais malucas nas vitrines coloridas que há de se ver por aí, então, aos pouquinhos,

vamos conhecendo essas novidades, começando agora, segue aí:

Floral renovado

Trata-se das estampas florais que claro, não pode faltar na estação, porém, elas vem com desenhos maiores e, o mix das estampas florais estará ainda mais em alta, ou seja, as combinações das estampas florais, a mistura delas, serão muito bem vindas!

Maxi Babados

Isso mesmo, os babados vem e vem com força! Dessa vez, em formatos maiores dando mais movimento a peça e sendo o diferencial dela!

Sobreposições com transparência

As peças tranparentes virão como tendência pra dar aquelo toque sensual nas roupas de verão, já que normalmente as peças são mais despojadas, as sobreposições prometem ser um sucesso, você vai poder combinar um cropped com uma blusa tranparente ou, uma saia transparente mais longa com uma mais curta por baixo, por exemplo, um arraso!

Bom meninas, essa semana ficamos por aqui mas, ainda iremos conhecer novas tendências pra chegar arrasando nos dias mais quentes, aguardem!