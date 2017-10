As principais tendências primavera verão 2018 Parte II

Não disse que, assunto sobre as novidades das tendências primavera verão 2018 não iriam faltar?!? Essa semana, teremos a parte II e novamente conheceremos mais um pouquinho do que vem por aí na estação mais aguardada pela maioria das pessoas, primavera, verão, calor, sol…aí, aí, então, chega de enrolação e vamos logo saber das novidades, bora!!

Blusas e Vestidos no modelo Ciganinha

As ciganinhas são aquelas peças que deixam os ombros à mostra, extremamentes femininas, as ciganinhas mistura um “ar” de romantismo e sensualidade, muito fácil de combinar a peça com outras, o que propícia montar looks super despojados e bem a cara do verão mesmo! Ótima aposta pra estação!

Peças com recortes estratégicos

Trata-se de peças como vestidos, macacões e blusas, por exemplo, que deixam algumas partes do corpo à mostra, mais uma peça da estação com um “ar” sensual e bem feminino, então, se você gosta desse estilo, se joga, promete ser uma super tendência!





Calça Jeans Rasgada

A cara do verão, não é, meninas?!? E, dessa vez, elas vem com rasgos ainda maiores, o modelo boyfriend é uma das apostas mais fortes nessa estação. Com a calça jeans rasgada, você poderá montar looks mais despojados até aos mais elegantes, colocou um salto e você estará pronta até pra uma ocasião mais formal!

Cores

Falando bem rapidinho sobre as cores que serão mais usadas nesta estação, já aviso, o Rosa em diversos tons, comandará as vitrines e, os tons de bege também aparecerá bastante nas combinações com as cores mais vibrantes, esse verão promete trazer bastantes cores e estampas, não esquecendo também dos tons fluorificados que voltam com tudo!

Já estou mega ansiosa pra chegada da estação das cores meninas, tantas novidades, tantas tendências que a gente nem gosta, né?!?

*Fotos da internet